Aksaray'da narkotik operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aksaray'da narkotik operasyonu

İl Komutanlığı ekiplerince, satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, S.Ç'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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