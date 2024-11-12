Aksaray'da narkotik operasyonu
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada, S.Ç'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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