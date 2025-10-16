Aksaray'da narkotik operasyonu
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Y.A'nın (54) Ortaköy ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
