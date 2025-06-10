Aksaray'da öldüresiye dayak: Dağlık alana attılar, durumu ağır

Eve bir saat sonra gelmeyince Mustafa Ergün'e telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup, durumu arkadaşlarına bildirdi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi

Murat Ergün, yaşadıklarını anlatarak, "Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden geliyorduk, eve dönüyorduk. O da bir saat sonra eve geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra bir daha kendisine ulaşamadık." dedi.

Sonrasında karakola başvurduklarını anlatan baba Ergün, "Arkadaşları dağlık alanda darbedilmiş şekilde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, nedenini bilmiyorum. 100 bin liralık cep telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar." şeklinde konuştu.