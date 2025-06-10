Aksaray'da öldüresiye dayak: Dağlık alana attılar, durumu ağır
Aksaray'da kendisinden haber alınmayan Mustafa Ergün, 17 saat sonra dağlık alanda bulundu. Feci şekilde dövülen Ergün, tedaviye alındı. Genç adamın durumu ağır.
Aksaray'da kendisinde haber alınamayan Mustafa Ergün isimli genç, feci şekilde dövülmüş halde bulundu.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.
Mustafa Ergün, babası Murat Ergün ile telefonla konuşup eve geleceğini söyledi.
Eve bir saat sonra gelmeyince Mustafa Ergün'e telefonla da ulaşamayan babası, polise kayıp ihbarında bulunup, durumu arkadaşlarına bildirdi.
DÖVÜP DAĞLIK ALANA ATMIŞLAR
Arkadaşları Ergün'ü bugün saat 13.00 sıralarında, kayboluşundan yaklaşık 17 saat sonra, Laleli Mahallesi'nde dağlık alanda dövülmüş ve bilinci kapalı halde buldu.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Murat Ergün, yaşadıklarını anlatarak, "Akşam oğlumla telefonla görüştüm. Biz köyden geliyorduk, eve dönüyorduk. O da bir saat sonra eve geleceğini söyledi. Saat 20.00’den sonra bir daha kendisine ulaşamadık." dedi.
Sonrasında karakola başvurduklarını anlatan baba Ergün, "Arkadaşları dağlık alanda darbedilmiş şekilde bulmuş. Biz de olay yerine gittik. Düşmanı yoktu, nedenini bilmiyorum. 100 bin liralık cep telefonunu, gözlüğünü almamışlar. Muhakkak birileriyle uğraştı, dövüp oraya attılar." şeklinde konuştu.
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