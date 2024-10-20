Aksaray'da otomobil alev alev yandı

Yangın, Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyü mevkiinde yaşandı.

Otoyolda seyreden M.G. (32) idaresindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları gören sürücü aracı hemen sağ bankete çekerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yoğun dumanın çıktığı otomobilin motor kısmı kısa sürede alev alarak adeta alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Ortaköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Yangında otomobil adeta hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.