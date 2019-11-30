Aksaray'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'daki kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Arif Gülşen (37) idaresindeki otomobil ile Ali Karaöz (50) kontrolündeki beton mikseri, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil, refüje çarparak durabildi.



Otomobildeki Kamile Güney'in (66) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Gülşen ile otomobildeki Ümmügülsüm Gülşen (65) ve Hande Sayaroğlu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, Gülşen ailesinin Bursa'dan Niğde'ye yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.