Aksaray’da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Nakkaş Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (47) yönetimindeki 68 ADG 948 plakalı otomobil, kavşakta R.D. (41) idaresindeki 68 ABC 469 plakalı TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.