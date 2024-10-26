Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray-Akın köyü yolunun 1'inci kilometresinde saat 08.30 sıralarında İstanbul'dan Aksaray'a gelen Yusuf Taşkıran (46) yönetimindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole girdi.

Kazada Yusuf Taşkıran, arkadaşları Lütfü Akpolat (49), Mahmut Boz (39), Tahir Şemin (58) ve Hasan Boz (62) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.