Aksaray’da otomobil takla attı: 6 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 6 kişi ağır yaralandı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza ’ın merkeze bağlı Karaören köyü ile Helvadere beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Helvadere beldesi istikametine seyreden Recep K. (50) idaresindeki 43 ABV 955 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilin ters dönüp hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. (43), G.K. (20), G.K. (19), G.K. (15) cd D.C.K. (14) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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