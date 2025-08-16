Aksaray'da otomobil yoldan çıktı: Beş yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Doğantarla köyünde meydana geldi. Tekirdağ’dan yaz tatili için Gülağaç ilçesine gelen Kürşat Us (35) yönetimindeki 50 US 634 plakalı otomobil kavşakta önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için yoldan çıktı. Kazada araç hurdaya dönerken Kürşat Us ile eşi Meryem Us (35), çocukları Mustafa Us (11), Altına Us (16) ile yakını Rabia Baylan (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.