Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Mehmet Ali Karaca idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.



Kazada, sürücünün yanı sıra otomobildeki Umut ile Sümeyye Karaca yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

