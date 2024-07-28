Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'da Murat Can Aktürk'ün (16) kullandığı motosiklet, Acıpınar köyü çıkışı E 90 kara yolunda, karşı yönden gelen N.K. idaresindeki 31 ADF 612 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktürk, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Murat Can Aktürk'ün Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk'ün oğlu olduğu öğrenildi.

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