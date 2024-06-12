Aksaray'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı

Aksaray’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı

Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında, Okan Yalçın yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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