Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray'da parkta arkadaşları ile kavga eden 1 kişi, 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Aksaray'da parkta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, gece yarısı Hamidiye Mahallesi 763 Sokak'ta bulunan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.B. (29) ve K.Ö. (39) isimli kişiler, arkadaşları olan H.Ö. (35) ile tartışmaya başladı.

Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken esnasında yanında taşıdığı bıçağı çeken H.Ö., 2 arkadaşını da bıçaklayarak yaraladı.

Karın ve sırt kısımlarından aldıkları bıçak darbesiyle yaralanan 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren H.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların kavga seslerini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 arkadaşı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

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