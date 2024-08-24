Aksaray'da sağanak yağış: Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Aksaray'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, birçok ev ile iş yerini su bastı.

Aksaray'da sağanak yağış: Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

'da kent merkezinde saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu da etkili olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev iş yerini su bastı.

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına müdahale etti, AFAD ve UMKE ekipleri su baskınlarının olduğu bölgelere sevk edildi.

"25-30 EV ZARAR GÖRDÜ"

Coğlaki Mahallesi Muhtarı Gökhan Canlı, "Yağışlar sonrası su baskınları oldu. Biz de belediye ekiplerine bildirdik. Onlar da çalışma başlatacak. Bu sokakta sadece 12-13 evin bodrum katını su bastı. Mahallede ise genelde 25- 30 ev sudan zarar gördü" dedi. 

Evlerinin bodrum katına 1 metre su dolduğunu ve araçların mahsur kaldığını belirten Recep Otuk ise "1 saat içinde her yer göle döndü. Böyle bir yağış Aksaray’da daha önce hiç görmedik" diye konuştu. İş yerleri ile evleri su basma anı ile araçların sel suları içinde ilerlemesi de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 şahıs yakalandı

Elazığ'da 10 yıllık husumette cinayet: 5 tutuklama

Elazığ'da 10 yıllık husumette cinayet: 5 tutuklama

Biden’dan Netanyahu’ya Philadelphi Koridoru çıkışı: Geri çekilin

Biden’dan Netanyahu’ya Philadelphi Koridoru çıkışı: Geri çekilin

Ahlat’ta Türk bayrağı ve meşalelerle “fener alayı” yürüyüşü yapıldı

Ahlat’ta Türk bayrağı ve meşalelerle “fener alayı” yürüyüşü yapıldı

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Esenyurt'ta hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...