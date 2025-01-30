Aksaray'da silah kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Ş.U'nun kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, 6 tabanca ve 76 tabanca fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.