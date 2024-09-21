Aksaray'da silahla kızını öldüren, damadını yaralayan zanlı tutuklandı

Fatih Mahallesi'nde tartıştığı damadı R.O'yu (28) silahla yaralayan, kızı Fadimana O'yu (26) öldüren M.A'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



R.O. (28), boşanma aşamasındaki eşi Fadimana O. (26) ile görüşmek üzere 19 Eylül'de Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitmiş, ikili arasında tartışma çıkmıştı.



Tartışmaya dahil olan ve damadıyla kavga eden kayınpeder M.A, tabancayla damadı R.O'yu ve kızı Fadimana O'yu vurmuştu.



Yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadimana O. hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, şüpheli M.A'yı saklandığı evin çatı katında yakalamıştı.

