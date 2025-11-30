Aksaray’da sokakta palalı saldırı

Aksaray Taşpazar Mahallesi 814 Sokakta Selçuk A. (39) tartıştığı kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında palalı saldırıya uğradı. Palayla aldığı darbelerle ağır yaralanan Selçuk A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



ŞÜPHELİ KAÇTI



İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki yaralı Selçuk A'ya ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.



Öte yandan, görevini yapmak için olay yeri çevresinde bulunan gazeteciler, emniyet şeridi çekilmemesine rağmen polis ve bekçiler tarafından itilerek kovuldu. Vatandaş ise sonradan çekilen emniyet şeridi içinde bırakıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.