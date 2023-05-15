Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Aksaray'da dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ahmet Tuğra Lal, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye götürülen Lal, yaşamını yitirdi.

Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti.

Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Naci Abay İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Tuğra Lal, DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düştü.

Akıntıya kapılan Ahmet, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkartıldı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri Lal'ı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Doktorların müdahalesine rağmen Ahmet Tuğra Lal, hayatını kaybetti. Ahmet Tuğra Lal, Evrah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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