Aksaray'da tabancasını temizleyen polis 8 yaşındaki çocuğu vurdu

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde yaşandı. Koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlerken polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.



112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.