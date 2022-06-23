Aksaray'da tartıştığı kayınvalidesini vuran polis gözaltında

Akasaray'da bir polis eşiyle tartıştığı sırada kavgaya müdahale eden kayınvalidesini vurdu.



Olay, saat 11.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1643 Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev polis memuru Tolga D, bilinmeyen nedenle eşi R.D. (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmayı gören Fatma T. de kızıyla damadını ayırdı.

Bir süre sonra Fatma T. ile damadı arasında tartışma çıktı. Tolga D, tabancasıyla kayınvalidesini sağ bacağına ateş ederek yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Fatma T, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tolga D. de meslektaşları tarafından gözaltına alındı.