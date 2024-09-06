Aksaray'da taşlı sopalı borç-alacak kavgası

Aksaray'da borç-alacak nedeniyle iki grup arasında tekme- yumruk ve kürekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da taşlı sopalı borç-alacak kavgası

'da saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç- alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruk ve kürekli kavgaya dönüştü.

Bayram A. (46), Hakan A. (45), Eray A. (26) ve Ayhan A. (56) yaralanırken, polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A., Hakan A., Eray A  ve Ayhan A. kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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