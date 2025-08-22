Aksaray'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Türkistanlı Mahallesi TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Quseddin Hakimi (24) idaresindeki plakasız motosiklet ile Mehmet S. (49) yönetimindeki 678 AEJ 526 plakalı TIR çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü motordan savrularak yola düşerken, motosiklet hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Quseddin Hakimi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mehmet S. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.