Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Aksaray'da Şener M. (34) yönetimindeki kamyonet, sanayi sitesinin girişinde, Yaşar Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada kamyonetteki yolcular Mesut A. (60) Fadimana A. (59) Ünlü D. (30) M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.