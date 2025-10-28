Aksaray'da üç araç birbirine girdi: Otomobiller hurdaya döndü

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda M.D. (31) idaresindeki otomobil, E.E. (30) yönetimindeki otomobil ile gezici kütüphane otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobiller adeta hurdaya döndü.

İhbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.