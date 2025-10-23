Aksaray'da üç kardeş kaza kurbanı

Aksaray'da Azmi Çıracı yönetimindeki otomobil, Eskil ilçesine bağlı Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki kamyonla çarpıştı.



Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.



Kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S. gözaltına alındı.

6 GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞ

Otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kazadan bir hafta önce 16 yaşındaki oğlunu iş kazasında kaybettiği öğrenildi.

Mobilya atölyesinde çalışan Ruhi Can Çıracı, üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.