Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında E.B. ve S.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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