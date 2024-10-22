Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında E.B. ve S.Ş'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



