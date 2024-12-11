Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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