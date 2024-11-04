Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, H.T'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

