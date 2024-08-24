Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan cipteki Birleşik Krallık uyruklu Jennifer Boğdan ve Irak uyruklu Mohammed Othman yaşamını yitirdi, aynı ülke vatandaşı 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Aksaray'da yabancı uyrukluların bulunduğu cip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında - otoyolu Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Irak uyruklu Hogr Abbas (37) yönetimindeki HO210GR yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Hogr Abbas, çocukları Ramiro Abbas (9), Ramın Abbas (5) ve yakını Mohammed Otham ile Jennifer Boğdan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Hogr Abbas, Ramiro Abbas, Ramın Abbas ve Mohammed Othman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Jennifer Boğdan ise Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Jennifer Boğdan ile Mohammed Othman doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Hogr Abbas’ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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