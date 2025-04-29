Aksaray'da yağ fabrikasında yangın

Aksaray'da yağ fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Aksaray'da yağ fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yağ fabrikasının su tankı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

nedeniyle fabrikanın su tankı bölümünde hasar oluştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...