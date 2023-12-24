Aksaray'da yangın: Kayınvalide öldü, gelini hastaneye kaldırıldı

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. O sırada evde bulunan 85 yaşındaki kayınvalide Meryem Şahin hayatını kaybetti, dumandan etkilenen gelini 64 yaşındaki Sevgi Şahin hastanede tedaviye alındı.

Aksaray'da yangın: Kayınvalide öldü, gelini hastaneye kaldırıldı

'ın Gülağaç ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında müstakil bir evde çıktı.

Sevgi Şahin'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımları yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı.

Sevgi Şahin, kayınvalidesi Meryem Şahin'i dışarı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Şahin, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Sevgi Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri söndüren itfaiye ekipleri, içeri girdiklerinde Meryem Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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