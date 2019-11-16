Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Son dakika haberi! Aksaray'da bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada, Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin VİF firmasına ait yolcu otobüsü şarampole devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, 1 kişi öldü, 9'u ağır 45 kişi yaralandı.



Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

