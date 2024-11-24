Aksaray’da yolda kalan 66 kişi kurtarıldı

Kar yağışının etkili olduğu Aksaray’da trafik açasından olumsuzluklar da yaşanıyor. Aksaray - Konya, Adana ve Nevşehir kara yolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanırken, temizleme çalışmasının ardından açılan yollar çok geçmeden tekrar trafiğe kapanıyor. Polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, karayolları ekipleri yolların açılması için de yoğun bir mücadele veriyor.



Hava şartları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bir ağıl çökmesi, yol kapanması, trafik kazaları gibi 70’den fazla ihbar aldık. Hepsine anında müdahale ettik. 104 elektrik arızası için 43 araç ve ekipler onarımlarını anında yaptı. Hiçbir vatandaşımızı elektriksiz bırakmadık çok şükür. 5 trafik kazasına müdahale ettik, yolda kalan 66 vatandaşımızı güvenli bölgelere sevk ederek mağduriyetlerini kısa sürede ortadan kaldırdık. Trafik kazalarında çok şükürler olsun herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ağıl ve ahır çökmesinde de hayvan telefi söz konusu değil. Biz yollarımızı sürekli açıyoruz ancak yoğun tipi söz konusu. Yoğun tipi olduğunda da zaman zaman kapanmalar olabiliyor. Şu anda Aksaray - Nevşehir Kara yolunda zaman zaman kapanmalar olabiliyor. Adana yolunda da kapanmalar olabiliyor. Bu durumda sürücülerimizi kısa süreli de olsa dinlenmeye alıyoruz ve temizlik yaptıktan sonra tekrar normal seyirlerine devam ediyor” dedi.