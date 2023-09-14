Aksaray'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında inşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses (53), yönetimindeki otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18), olay yerinde hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.
Kamyon şoförü Sait Sert ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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