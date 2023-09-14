Aksaray'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.



Kamyon şoförü Sait Sert ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin