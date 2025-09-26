Aksaray'daki kazada ağır yaralanan hemşire kurtarılamadı

Aksaray'da minibüsle çarpışıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hemşire, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'da kent merkezindeki Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda 23 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında, Yasin Özdemir idaresindeki motosiklet ile Çapan O. (42) kontrolündeki minibüs çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdemir, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karataş Köyü Aile Sağlık Merkezi’nde görevli olduğu öğrenilen Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

