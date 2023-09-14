Aksaray'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

'da Murat Güçlüses idaresindeki otomobil, Demirci-Gülağaç karayolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında, önce Sayit Sert kontrolündeki kamyona, ardından İsmet Altın (68) yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı - 1

Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı - 2


Cenazeler incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü Sert, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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