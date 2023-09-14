Aksaray'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





Cenazeler incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.



Kamyon sürücüsü Sert, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin