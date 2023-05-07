Akşener: 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız

Partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Başbakan Meral" sloganlarıyla çıktığı kürsüde, seçmeni "velinimet" ve "patron" olarak gördüklerini söyledi.

Partililerden bir oyu İYİ Parti'ye diğer oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na atması için seçmenleri ikna etmesini isteyen Akşener, "Uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e." dedi.

Köy okullarını yeniden açacaklarını kaydeden Akşener, şöyle devam etti:



"Açacağımız 11 bin köy okuluna 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Gençler köylere gidip öğretmenlik yapacaklar. Daha sonra 150 bin öğretmen atayacağız, 22 bin köy okulunu açmış olacağız. Tarımla ilgili girdiler, üreticiye baştan verilecek. Kredi kooperatiflerindeki kredi borçları yapılandırılacak. Havza bazlı tarım yapacağız, ekilecek ürünler önceden ilan edilecek."