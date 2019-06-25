İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis grubu toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi sevdi mi yolunu açar ancak iradesinin yok sayıldığını gördüğü anda gereğini yapmasını çok iyi bilir. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin ispatıdır.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy verip 23 Haziran'da kararını değiştiren vatandaşlarımız demiştir ki 'ben milletim, irademle birini seçtiysem bunu kimse değiştiremez...'

Bu seçimin kazananı hepimiziz. Az sayıda kaybedeni de olmadı değil. Onlar; İstanbul'a ihanet edenlerdir, şehri betona gömenlerdir, haksız rant edinenlerdir, çalışmadan şehri haraca bağlayanlardır, milyonları hayat pahalılığı altında ezenlerdir, trafiği ömür törpüsü haline getirenlerdir, kenti ağaçsız, kuşsuz, çiçeksiz bırakanlardır...

Sizler de (gruba yönelik) milletimize tercüman, demokrasimize nefes oldunuz... İyi ki varsınız, Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun.

Seçim maratonu boyunca iktidarı defalarca uyardım. 'Yapay gündemleri bırakın gerçek gündemleri konuşalım' dedim. Herkesi teröristlikle itham ettiler. 23 Haziran kimin eğri kimin doğru olduğunu gösterdi... Maskeler düştü, mağdurlar mağrur oldu, bilgeler akil adam oldu. Bir belediye başkanlığı için teröristin ayağına gittiler. Beka beka dediler takaya binip İmralı'ya gittiler. 23 Haziran bu aymazlığa bir dur çekmektir, haddinizi bilin demektir.

"3 BAKAN GÖREVDEN ALINMALI"

Seçim geride kaldı, seçmen ne mesaj verdi tartışmaları yapılır her seçimden sonra. Bu seçimde milletin verdiği mesaj gayet net. Millet huzur, adalet, refah istiyor; kavgayı bırakıp mutlu olmak istiyor, Tek adam rejiminin 1 yıl içinde iflas ettiğini gördük. Kuvvetler ayrılığı kesin şekilde tesis edilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor. Acilen normalleşmeye ihtiyacı var ülkenin. Terörist başıyla görüşmeler sonlandırılmalı, yeni bir açılım süreci olmamalı. Damat, içişleri ve tarım bakanı derhal görevden alınmalı.

"YA KENDİNİZİ YENİLEYECEKSİNİZ YA DA..."

Türkiye'nin bir an önce düze çıkması için Sayın Erdoğan'ı partilerarası mutabakata davet ediyoruz. Mevcut anlayışını sürdürürse bir daha seçim kazanamayacağnı fark etmiş olmalıdır. Ülkeye verdiğ zararın bir ksımını tamir etmesi kendisi için iyi olacaktır. Ya düzelteceksiniz ya da millet sizi tasviye edecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz.