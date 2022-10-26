Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın rozetini taktı

Son dakika haberi!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, parti rozetini Meral Akşener'den aldı.

Fakıbaba'nın konuşmasının ardından Meral Akşener, kürsüdeki yerini alıp gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

''Ülkemizin yaşadığı kriz sarmalı her geçen gün dönmeye devam ediyor. Bay kriz ve üstün ekonomi ekibinin hazırladığı 'yeni ekonomi modeli' ile milletimizin can çekişmesine neden oluyor.

Merkez Bankası olmayan ülke deneyini yapıyorlar şimdi de. 150 baz puan düşüş sadece kağıt üstünde kalıyor ama. Şirketlerin hiçbiri Merkez'in açıkladığı rakamlara ulaşmıyor.

2022 bütçesinde 240 milyar lira faiz ödemesi öngörmüşlerdi. Şimdi 330 milyar lira. Arada 90 milyar lira fark var ama bunlarda utanma belirtisi yok.

Faiz baronu bay kriz inat ettikçe olan milletimize oluyor. Lafla, talimatla Merkez Bankası yönetmeye çalıştıkça ekonomi gerçekleri bedel ödetiyor. Bu bedeli tabiki milletçe biz ödüyoruz. Sıkıntıların sebebi bu işbilmezliktir. Ekonominin limanı güvendir. Demokrasi olmazsa adalet duygusu kaybolursa güven olmaz. Güven olmazsa yatırım olmaz. Yatırım olmazsa iş, aş olmaz.

Bu iktidar insanlarımızın güvenini kaybetti. Bugün karşımızda Türkiye'yi enflasyon canavarına kurban eden; yandaşların, lobicilerin, faizcilerin adamı bay kriz var''