Ankara Keçiören'de Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in burada verdiği 2023 seçimleri ve altılı masaya yönelik mesajlar dikkat çekti.

Akşener, ''Aklı başında bir yolculuk yapmalıyız. Yapabilirsek 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak'' dedi.

AK Parti ve MHP'yi de eleştiren Akşener, Cumhur İttifakı'nın 6'lı masayı dağıtmak istediğini savunarak, ''Cumhur İttifakı'nın bileşenleri elbette altılı masada fitne çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü onlar için hayat memat meselesi'' diye konuştu.

Kaanat önderleri ve iş insanları ile bir araya gelen Akşener, kendisine yöneltilen eleştirilerin çelişkili olduğunu da söyledi ve şöyle devam etti:

''FETÖ'cü, ateist diyorlar. Yani hem FETÖ'cü hem de ateistim. Aynı zamanda da PKK’lıyım. Ya arkadaş ben kimim, ben neyim''