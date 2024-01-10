Akşener: Başka partileri kazandırmak için mi bu partiyi kurduk?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"na katıldı.



Akşener, burada yaptığı konuşmada, "pek çok tehdide ve haksızlığa" rağmen partilerinin 6. yılını doldurduğunu kaydetti.



Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti’nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk." diye konuştu.

"SİSTEMİN MECBURİYETLERİNE UYDUK"



Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:



"Bu sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dayattığı bir sistem. Bütün siyasi partilerin oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında, yamacında köşesinde yer tutmasını sağlamak, bir iktidar mücadelesini vermek. 2018’den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2023’te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?"