Akşener: Bu bariz şekilde bir erken seçimdir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti lideri Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. "Başkentin göbeğinde bir vatan evladına kıydılar. Üstelik bunu herkesin gözü önünde yaptılar. Şimdi de devletin gücünü kullanarak gerçek katilleri örtbas etmeye çalışıyorlar." diyen Akşener, "Bu nasıl yargı sürecidir, nasıl hukuk devletidir bu nasıl devlet yönetimidir?" diye seslendi

İSVEÇ'E TEPKİ

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna tepki gösteren Akşener, "Kutsal kitabımız, Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalışarak, değerlerimize saldıran, bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık; dünyanın hiçbir yerinde, fikir hürriyeti olarak, pazarlanamaz. Bu; düpedüz bir nefret suçudur!" dedi.

İsveç'te İYİ Parti gönüllülerinden bir grubu harekete geçirdiklerini ifade eden Akşener, "Stokholm’deki bir yerel mahkemede, failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." diye konuştu.



SEÇİM TARİHİ TARTIŞMASI

Siyasette seçim tarihi tartışması da devam ediyor.

Seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs 2023 Pazar günü olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik Akşener de "Yine erken seçim yaşacağız." dedi.

"Her ne kadar kendisi; gülünç bir biçimde, lafı çevirmeye çalışsa da; bu, bariz şekilde, bir erken seçimdir!" ifadelerini kullanan Akşener, "Neden şimdi, seçimlere, bu kadar az bir süre kala, erken seçim kararı aldılar, biliyor musunuz?" diye sordu.

"Çünkü, gençlerden korkuyorlar! Çünkü gençlerin, oy kullanmasından korkuyorlar! Çünkü gençlerin, onları sandığa gömeceklerini, çok iyi biliyorlar!" diye konuşan Akşener, "Sınavların olduğu bir döneminde, seçim yapmak demek; gençlere, “oy kullanmayın” demektir!" dedi.