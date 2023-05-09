İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da halka seslenen Akşener, 100 yıllık fındık bahçelerinin veriminin düştüğünü dile getirdi. Fındık bahçelerini geliştireceklerini de belirten Akşener, "Fındığa 4 doların altında bir ücret verilmeyecek." dedi.



"Pazar günü anneler günü aynı zamanda özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerden hesabının sorulması için ben kadınlardan bizzatihi ekstradan oy istiyorum." diye konuşan Akşener, "Hangi siyasi partiden olursanız olun oy istiyorum." dedi.

Birlik ve beraber vurgusu yapan Akşener, "Artık sarılmamız lazım." diye konuştu.