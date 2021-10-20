Akşener: Her sezona yeni Merkez Bankası başkanıyla giriyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Akşener konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce, "Ver yetkiyi, gör etkiyi" diyerek halka söz verdiğini, daha sonra da devlet bankaları, medyanın büyük çoğunluğu, Hazine, Maliye, hatta, bağımsız olması gereken Merkez Bankası'nı bile yetkisine aldığını savundu.



Bütün bu gelişme ve yetkilerin etkisinin ortada olduğunu dile getiren Akşener, "Faizler ve enflasyon tavan, dolar 10 liraya koşuyor. İşsizlik alıp başını gitmiş. Çiftçi, esnaf, emekli, herkes perişan. İşte size partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. İşte size tam yetkili Sayın Erdoğan'ın, 3 yılda ülkemize olan etkisi" diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI TAM TAKIR KURU BAKIR KALDI"



Erdoğan'ın, adeta dolaptaki yazlıklarla kışlıkları değiştiriyor gibi Merkez Bankası başkanlarını değiştirmeyi de son zamanlarda alışkanlık haline getirdiğini öne süren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Normalde görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası başkanları, Sayın Erdoğan sayesinde artık mevsimlik işçi oldular. Yazlık Merkez Bankası Başkanı ayrı, kışlık Merkez Bankası Başkanı ayrı. Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz. Nitekim son olarak geçtiğimiz hafta faiz indirimine mesafeli duran kurul üyelerine de el attı. Bunun kaçınılmaz etkisi olarak da milletimizi, dizginlenemeyen bir dolar kuruyla baş başa bıraktı. Müdahale etsene kardeşim. Edemez. Çünkü rezervler, Merkez Bankası'nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı. Şimdi de ödünç aldıkları dövizler için alacaklılar kapıda bekliyor. İşte o nedenle müdahale edemez."

"ARTIK VAKİT SEÇİM VAKTİ"

Akşener, millete bu faturayı kesenin de bu faturayı ödetenin de ve paranın pul olmasının sebebinin de Erdoğan olduğunu savundu.



Bu nedenle "vakit Türkiye vakti" diye iş başına gelenlerin, artık bu milletin yakasından düşme vaktinin geldiğini iddia eden Akşener, "Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Milletimizin bu gidişe daha fazla tahammülü kalmadı. Artık vakit, hesap vakti. Artık vakit, sandık vakti. Artık vakit, seçim vakti. Artık vakit, milletin vakti." dedi.

