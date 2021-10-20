Akşener ile Kılıçdaroğlu'ndan güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.



Görüşmede gündemdeki konular ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları ele alındı.

İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin "Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bize bir çalışma verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Ben şunu ifade etmek isterim, Türkiye'nin çözülemeycek sorunu yoktur. Bütün sorunlardan Türkiye'yi kurtaracağız" dedi.

10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrıyla ilgili soruya yanıt veren Akşener, "Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soros'çu. Soros ile masaya kim oturdu, biz oturmadık. Rahip Brunson'u hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye'nin uzak durmasını tavsiye deriz" dedi.

"DIŞARDAN MÜDAHALEYİ DOĞRU BULMAYIZ"

Akşener, "Bunların önüne geçilebilmesi için Türkiye'de hukukun işletilmesi gerekir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise aynı soruya şu yanıtı verdi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AİHM kararlarına uyacağı sözünü verdi. Bunun için anayasa değişikliği yapıldı. Biz Türkiye'nin itibarının her yerde korunmasını isteriz. AİHM kararı varsa uygulanmasını isteriz. Türkiye hukuk devletiyse bu şekilde hareket etmesi gereklidir. Türkiye'ye dışardan yapılacak müdahaleleri doğru bulmayız. Dışardan müdahaleye ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz.

"KİMSENİN İTİRAZI YOK"

Parlamenter sisteme ilişkin yaptıkları ziyaretleri değerlendiren Akşener, "Biz iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yaptığımız çalışmayı liderlere sunuyoruz ve bir istişare ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Parlamenter sisteme dair ziyaret ettiğimiz kimsenin hiçbir itirazı yok" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise tarih vererek, "Aralık ayında umarım 6 siyasi partinin üzerinde uzlaştığı bir metin genel başkanlara sunulacak" ifadelerini kullandı.

"GİDERKEN BENDEN İZİN ALDI"

Kılıçdaroğlu, gelen bir soru üzerine İBB Başkanı İmamoğlu'nun 2023'teki seçimlerde adaylık gibi bir talebi olmadığını söyledi.

MHP lideri Bahçeli'nin İmamoğlu'na yönelik "Sadece boş zamanlarında belediye binasına ve İstanbul’a uğrayan bu şahsın gezmediği, gitmediği yer neredeyse kalmamıştır" sözleri için ise Kılıçdaroğlu, "Giderken de benden izin aldı" diye konuştu.





