İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aksaray’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.



Meral Akşener, özetle şu ifadeleri kullandı:



Havalimanınız yılan hikayesine döndü. Allah onu bitirmeyi bana nasip edecek. 36 milyar lira çiftçiye para ayrılması lazımdı. Paranın yarısını iç ettiler. Osmanlı’dan miras kalanlar yıkılıyor, TİKA dünyaya para dağıtıyor. Siz mazotu 6 liraya kullanın, TİKA gitsin Kolombiya’da okul yapsın. Bütün bu düzen değişecek. Türkiye’de ekonomiyi, çiftçiyi, dış politikayı, eğitimi mezara gömdüler. Suriye’nin içine elini soktu, 4 milyon Suriyelimiz var. İlk işim Suriye’yle ilişkileri düzeltmek olacak. Mültecileri sağlıklı bir şekilde memleketlerine geri göndereceğim. 150 milyar lira cepte kalacak. TRT’yi satıyorum, her yıl 2,5 milyar lira harcanıyor. O da cepte. Sarayın 13 günlük masrafı şeker fabrikalarının bir yıllık zararına eşit. Cumhurbaşkanı olunca inin o arabalardan diyeceğim. 8,5 milyar lira da cepte. İsrafı bitireceğiz, eğitimi düzelteceğiz. Yeni Aziz Sancar’ların yolları kapalı. Yolları beraber açacağız. TİKA’nın harcadıklarını yüzde 1’ini Aksaray’a yatırsam demiryolunuz uçar. Sağlık Bakanlığı’nın TİKA’nın bütçesiyle aynı. MİT’in bütçesi TRT’nin bütçesinden düşük. 5 yılda Türkiye hayvan ithalatini bırakacak. Atamamayan öğretmenlerin sorununu çözeceğiz. Emekliye bin lira yatırmaya çalıştılar, onu da beceremediler. Çünkü vatandaşı mutlu etmek gibi bir gayeleri yok.

