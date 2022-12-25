Akşener: Kadınlarla tarih yazacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması" etkinliğinde kürsüdeydi. İktidara gelmeleri durumunda atacakları adımları açıkladı.



Akşener, hedeflerinin "iktidar" olduğunu belirtti.

"O sene bu sene" diyen İYİ Parti lideri, "Türk kadınları ile cumhuriyetimin yeni asrında tarih yazmaya geliyoruz" diye konuştu.

TERAPİ EVLERİ

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, "Terapi evleri" oluşturacaklarını da belirten Akşener, "Şiddet uygulayan erkeğin, oluşturacağımız terapi evlerinde tedavi görmesini sağlayacağız" dedi.

TALİBAN'DA KADINLARA EĞİTİM YASAĞI

Akşener, Afganistan'da Taliban yönetiminin kız öğrencilere eğitim yasağı kararına da tepki gösterdi.

"Afganistan'da kız çocuklarımızın okula gönderilmesine gitmesini engellenmesini kınıyorum" diye konuşan Akşener, "Kabil'de, Tebriz'de ve Tahran'da karanlığa gömülen kadınların sorumluluğu hepimizin üzerindendir. Biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.