İyi Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Yalova'da miting düzenledi. Yatırım planlarını eleştiren Akşener, Kanal İstanbul projesinin karlılığı hakkında konuştu.

Projenin 65 milyar liraya mal olacağını belirten cumhurbaşkanı adayı Akşener, kazanılacak paranın bilinmediğini söyledi. Akşener, "Kanal İstanbul 65 milyara mal oluyor. Peki yapıldıktan sonra ne kadar gelir getirecek, test yaptım kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından satır başları; YÖK'ü kapatacağımı ve bu gücü üniversitelere vereceğimi söyledim. Yılda 2,5 milyar para harcayan TRT'yi özelleştireceğimi söyledim.

Türkiye'de israfı keseceğim, yandaş kayırmayı keseceğim. Liyakatı öne koyup, satın almayla ilgili tek bir kurum olacak. Orada yıllık 15 milyar lira gelir elde edilecek. Kredi kartı borçlularının toplam borcu sekiz milyar.

Meşhur çılgın projelerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum: Kanal İstanbul 65 milyara mal oluyor. Peki yapıldıktan sonra ne kadar gelir getirecek, test yaptım kimse bilmiyor. Bana kaynağın nerde diye soranlar bu Kanal İstanbul'a 65 milyar gömüldükten sonra ne kadar gelir getirecek kimse bilmiyor.

TİKA yılda 8 milyar dolar harcayan kurum. AFAD diye bir kurum var bildiğin çiftlik. Yandaşların, yandaş çocuklarının sadece bankamatik kartıyla maaş aldıkları bir yer AFAD.

Şimdi Türkiye bu seçimle çok önemli bir karar verecek. 450 milyar dolar, 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar, 2 trilyon dolar 16 yılda hepimizden vergi topladılar. Yalova'ya bir fabrika yapıldı mı? Bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti. Bunun da hesabını sormak inşallah bize nasip olacak.

Köprülerden geçenlerin yanında geçmeyenlerden de para çıkıyor. Yaptıkları bütün işletmelerin sahibi yandaş müteahhidler. Hastane ihalesinde yüzde 70 garanti verebilir misiniz? Hasta olmuyorsa millet, hasta olmadı diye cebinden para ödüyor. Biz bunu kaldıracağız dedik sinirleri bozuldu.

Kıbrıs'ı sorup duruyorum. İkide bir İngiltere'ye gidip geliyorsun. Kıbrıs'ı sattın mı satmadın mı? Elbette bu satışa engel olacağız. Kıbrıs bizim için sadece yavru vatan değil aynı zamanda kalbimiz.