İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir'de miting gerçekleştirdi. Akşener yarın 11.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğini söyledi.

Akşener, "İsimsiz ihbarlarla ailelerin korkutulduğu, insanların açlığa mahkum olmamak için herşeye kafa eğdiği bir Türkiye'deyiz. Olağanüstü hal budur. Ben biliyorum ki Eskişehir 24 Haziran'da 16 Nisan'da olduğu gibi gene dur diyecek.

En büyük sorunumuz; demokrasi hukuk ve adalettir. Ona bağlı olarak ekonomi ve eğitimdir. Bu üç sorunu çözmediğiniz takdirde, Türkiye'nin geleceği yoktur. Türkiye, Güney Amerika'daki ya da Afrika'daki diktatörlüklerin benzeri gibi yönetilir. Buna dur diyecek olan bizi hepimiziz.

Eğer hukuk olmazsa, adalet olmazsa eğer komşu komşuya düşman hale getirilmişse, konuşurken başıma bir iş gelirse diye korkuyorsa ve jurnalcilik, ihbarlar, muhbirlik had safhaya ulaşmışsa orasda hukuk olamaz. 24 Haziran'da ilk yapacağımız iş bu yorgun şoförü evine gönderip, adaleti tesis etmeyi ve parlamenter demokrasiye en hızlı şekilde dönmeyi sağlamaktır. Sizinle meydanlarda paylaştığım hiçbir sözün gerisine dönmeyeceğim.