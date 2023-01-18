Akşener: Mayıslar bizimdir

''Seçimler ne zaman yapılacak?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etti.



Böylelikle seçim için 14 Mayıs tarihine kesin gözüyle bakılmaya başlanırken muhalefet cephesinden yanıtlar gecikmedi.

AKŞENER'DEN SEÇİM TARİHİ YANITI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Akşener, "Mayıslar bizim"dir mesajını paylaştı.



MAYISLAR BİZİMDİR! ☀️ — Meral Akşener (@meral_aksener) January 18, 2023

CHP'DEN 6 NİSAN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Özkoç, ''Biz 6 Nisan'dan önceki seçimlere evet diyoruz dolayısıyla şimdi seçim kararını kendileri alacaklar'' dedi.

DEMOKRAT PARTİ: AYNI YERDEYİZ BEKLERİZ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Seçim 14 Mayıs'ta mesajı''na yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından ''Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz'' paylaşımını yapan Uysal, ''Yerli ve milli Şef'e karşı 'Yeter söz milletindir' diyeceğimiz bir gün olacak.'' dedi.