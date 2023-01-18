Akşener: Mayıslar bizimdir

''Seçimler ne zaman yapılacak?'' sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etti.
Böylelikle seçim için 14 Mayıs tarihine kesin gözüyle bakılmaya başlanırken muhalefet cephesinden yanıtlar gecikmedi.
AKŞENER'DEN SEÇİM TARİHİ YANITI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Akşener, "Mayıslar bizim"dir mesajını paylaştı.
MAYISLAR BİZİMDİR! ☀️— Meral Akşener (@meral_aksener) January 18, 2023
CHP'DEN 6 NİSAN MESAJI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Özkoç, ''Biz 6 Nisan'dan önceki seçimlere evet diyoruz dolayısıyla şimdi seçim kararını kendileri alacaklar'' dedi.
DEMOKRAT PARTİ: AYNI YERDEYİZ BEKLERİZ
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Seçim 14 Mayıs'ta mesajı''na yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından ''Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz'' paylaşımını yapan Uysal, ''Yerli ve milli Şef'e karşı 'Yeter söz milletindir' diyeceğimiz bir gün olacak.'' dedi.
Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş;— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 18, 2023
Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!!
Yerli ve milli Şef’e karşı#YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!#DemokratParti#14Mayıs